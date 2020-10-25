وزير القوى العاملة يلتقي وزير النقل لبحث مشكلات تواجه العمال -صورة

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة اليوم الأحد، الفريق كامل الوزير وزير النقل؛ لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه العمال مع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.

وأوضح سعفان أن اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأهمية التواصل بشكل دوري مع التنظيم النقابي العمالي؛ لبحث أوضاع العمال ومشكلاتهم، ومناقشة كل القضايا التي تهم العمال، ونظرة الحكومة المستقبلية لتذليل كل العقبات التي تواجههم.

ورحب وزير القوى العاملة بوزير النقل والوفد المرافق له، مؤكدًا ضرورة التواصل في ما بين رؤساء الشركات، بما فيه صالح العمل والعمال؛ ما يسهم في حل كل المشكلات وتوضيح أسس وقواعد العمل وحقوق كلا الطرفين.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون في تنفيذ بعض البرامج والندوات التوعوية لممثلي الشركات التابعة لوزارة النقل بأهمية التواصل مع العمال وحقوق طرفي العملية الإنتاجية وواجباتهم، وفي نفس الوقت تنظيم ندوات للعمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحرصهم على العملية الإنتاجية للأفضل دائمًا وتحقيقه؛ لأن ذلك فيه استمرار حصولهم على كل المزايا التي يحصلون عليها.

وبدوره، قدم الفريق كامل الوزير الشكر إلى وزير القوى العاملة على الاستقبال الطيب، وقام بعرض بعض القضايا المهمة التي تحتاج مناقشة بشأنها بما يخص العمال داخل الشركات.

وتم الاتفاق على قيام وزير النقل بعقد لقاءات دورية مع 3 نقابات تتبع قطاع النقل وهيئاته وشركاته؛ لبحث كل المشكلات التي تهم العمال في قطاعات السكك الحديدية والنقل البحري والبناء والأخشاب، ويحضرها وزير القوي العاملة.

في نهاية اللقاء أهدى وزير القوى العاملة هدية تذكارية للفريق كامل الوزير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

حضر اللقاء من جانب وزارة القوى العاملة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وهلال مأمون مدير عام الاتفاقيات والمؤتمرات بالعلاقات الدولية، ووفد من القانونيين من وزارة النقل.