التصويت اليوم وغدًا.. تعرف على لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف انتخابات مجلس النواب 2020
تبدأ عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين في الداخل، اليوم السبت وغدًا الأحد، في محافظات المرحلة الأولى المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر".
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