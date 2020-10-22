وزارة التموين ترد على شائعات نقص الخبز المدعم بالشرقية

مصراوي

ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ما نشر مؤخراً بأحد مواقع سوشيال ميديا، حول وجود نقص في كميات الخبز المدعم، بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بعد غلق 7 مخابز بها لعدم التزامهم بمواصفات إنتاج الخبز المدعم للمواطن، وارتكابهم عدد من المخالفات التموينية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن عدد المخابز المجاورة للمخابز السبع المغلقة يصل إلى 12 مخبز بمسافات متقاربة داخل نطاق هذه القرى.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم، أن هناك توجيهات وتعليمات مباشرة من الدكتور على المصيلحي وزير التموين بضرورة توافر وصرف الخبز للمواطنين طوال اليوم بشكل طبيعي وكما هو معتاد وذلك من المخابز المجاورة، فضلاً عن الدفع يومياً بكميات كبيرة من الخبز عبر سيارات مشروع المخابز التابعة لمحافظة الشرقية وذلك بالأماكن التي أغلق فيها المخابز.

وأكدت المديرية، أن المخابز المغلقة صدر لها قرار بالغلق لمدد تتراوح من ٣-٦ شهور بسبب ارتكابهم مخالفات تموينية سواء فى الوزن أو تجميع بطاقات أو تلاعب فى حصص الدقيق.

وشددت وزارة التموين، على أن أحد أهم أدوار ومهام مديريات التموين هي الرقابة على المخابز وكافة المنشآت التموينية بما يضمن الحفاظ على كافة الحقوق التموينية والدعم المخصص للمواطنين، فضلاً عن ضمان انتظام عملية صرف الخبز للمواطنين يومياً بجودة عالية وبسعر 5 قروش على بطاقة التموين، بنفس الحصص و الكميات المخصصة للمواطنين، مع توقيع عقوبات رادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بهذا الدعم.