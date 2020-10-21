الأوقاف تقرر نقل إمام "بهاء سلطان".. ولجنة التحقيق توصي بعدم تعيينه بالمساجد الكبرى

كتب - محمود مصطفى:

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، أنه تم الإنتهاء من التحقيق مع إمام مسجد الإسكندرية الذي نشر تفاصيل لقائه بالفنان والمطرب بهاء سلطان على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك، من قبل لجنة القيم بالوزارة.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن لجنة القيم التي تولت التحقيق مع الإمام، قررت معاقبته بالنقل من مسجده إلى إدارة العامرية بدلا من الإدارة التابع لها، مع التوصية بعدم توليه أي من المساجد الكبرى.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من التحقيقات تعديل مسار الإمام ومنعه من الانجراف وراء أهواء الشهرة، لافتة إلى أن العقوبات في مثل هذه الواقعة متعددة، إلا أن الهدف هو التقويم ليس إلا

وأوضحت المصادر أن الإمام اعتذر عن الواقعة وأعرب عن أسفه لما حدث، وهو صغير السن ومن ط المعينين حديثًا بالأوقاف.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أحال أحمد علي درويش إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة، وذلك بشأن ما وقع منه من تجاوز لا يتناسب وطبيعة عمله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن الشيخ (أ. د) كتب منشورا على صفحته الشخصية ب"فيسبوك" أعلن فيه لقاءه بالمطرب بهاء سلطان، داخل المسجد الذي يتولى إمامته بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الشيخ تحدث مع المطرب بهاء سلطان والتقط بعض الصور معه داخل المسجد الذي يعمل به، ونشرها على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، ما اعتبرته الوزارة منشورا لا يناسب طبيعة عمله

وقالت وزارة الأوقاف في بيان سابق، إن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للدعاة جزء من شخصية الداعية.