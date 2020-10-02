"موبايل صالح ورسالة SMS".. متحدث الحكومة يوضح شرط صرف منحة الـ500 جنيه

كتب– يوسف عفيفي:

انطلقت الحكومة، في تطبيق تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، حتى نهاية العام الجاري، حيث ينتظر المواطنون المستحقون منحة الـ500 موعد التقديم والخطوات.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستستمر في الصرف حتى نهاية العام، في إطار تكليفات الرئيس السيسي باستمرار صرف منحة 500 جنيه للمتضررين من فيروس كورونا حتى نهاية العام.

وأضاف سعد، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم فتح التسجيل عبر مجلس الوزراء وموقع وزارة القوى العاملة اضغط هنا، كون المواطنين اعتادوا على التسجيل في هذا الموقع، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سيمد القوى العاملة بقاعدة البيانات اللازمة لتوضيح وضع العمال.

وتابع سعد: "باب التسجيل لسه مفتحش.. بس يا ريت اللي يسجل يكون الموبايل صالح؛ لأنه سيحصل على رسالة SMS عبر الهاتف، وهي الشرط للحصول على المنحة".

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، مـد منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه 3 أشهر أخرى، في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.

من ناحيته، أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، سعي الوزارة خلال عام 2021، لتوسعة مظلة الرعاية للعمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتحقيق ذلك في أقصر فترة، وربطها من خلال الرقم القومي، عبر بروتوكول مع مصلحة الأحوال المدنية.

وأكد الوزير، أن الوزارة، ستضع قيمة المبلغ في حسابات المستفيدين تلقائيًا إن كانت مفعلة في هيئة البريد المصري أو البنك الزراعي، وفي هذه الحالة يسمح بالسحب من خلال ماكينات الصرف الآلي على مدار اليوم والساعة.

وتابع: "سترسل الوزارة رسالة تفيد بإنهاء أعمال الإيداع، مع الأخذ في الاعتبار، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية قبل الذهاب إلى أماكن الاستلام في الأوقات المحددة لذلك في الرسالة، وفي حال تأخرت عن الاستلام ستجد أن الرسالة مُدرج بها موعد اليوم الثاني للصرف".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة بحث إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي خاصة قطاع السياحة، خلال افتتاحه مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد.​