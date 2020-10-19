رئيسة "القومي للمرأة" تهنئ نهاد أبو القمصان لحصولها على وسام الاستحقاق المدني من إسبانيا

كتبت- نور العمروسي:



يتوجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة إلى السيدة نهاد أبو القمصان، لتقليدها وسام الاستحقاق المدني فئة "crus de oficial" من مملكة إسبانيا، نظرًا لاستحقاقها وللجهود التى تقوم بها في مجال تسليط الضوء والدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والفتاة.



وتوجهت مرسي بالتهنئة إلى أبو القمصان لحصولها على هذا الوسام رفيع المستوى من إسبانيا، معربة عن بالغ سعادتها وفخرها بالسيدة نهاد أبو القمصان، مشيدة بجهودها المتميزة في مجال دعم المرأة المصرية ومساندتها للحصول على حقوقها من خلال عملها كمحامية وناشطة ومقدمة برامج، مشيرة إلى أن نهاد تستحق هذا التكريم عن جدارة لمشوارها الطويل في هذا المجال، متمنية لها التوفيق واستمرار مسيرتها الناجحة.

وشاركت مرسي في الحفل الذي أقيم على شرف نهاد أبو القمصان، لتقلدها وسام الاستحقاق المدني، حيث قلدت أرانتشا جونثاليث لايا وزيرة الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون بإسبانيا وأمين السر الخاص بالأوسمة بإسبانيا، أبو القمصان وسام الاستحقاق باسم ملك إسبانيا فيليبي السادس الرئيس الأعلى المسئول عن منح وسام الاستحقاق المدني.

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