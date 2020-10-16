وزير النقل: بدء تشغيل برج محطة إشارات السكة الحديد بمطاى بالمنيا

كتب - أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، دخول برج مطاى بمحافظة المنيا فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وأوضح الوزير في بيان له، الجمعة، أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و 24 برج ثانوي و 86 مزلقان ) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 66.28 % حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لعدد 10 برج علي التوازي بمراحل متفاوتة و برج مطاى بالمنيا هو سادس برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى) بمحافظة المنيا لافتا الى أن برج مطاى بالمنيا يتحكم في 66 سيمافور ضوئي وعدد 4 مزلقان يعمل أتوماتيكيا وعدد 36 موتور تحويلة وعدد/ 142 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى بنى مزار ومطاى

وأشار إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار بوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأكد الوزير، أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالي يصل الى حوالي 1800 كم بتكلفة اجمالية تصل الى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.