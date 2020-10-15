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مائل للحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

08:45 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
مائل للحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

طقس مائل للحرارة

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، مع ظهور شبورة مائية صباحا.

وقال الخبراء، في بيان اليوم، إن الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، لطيف ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، ويكون الطقس حار شمالا وشديد الحرارة جنوب نهارا على محافظات الصعيد لطيف إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمالا وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32 - 21، وعلى السواحل الشمالية بين 29 - 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 34 - 26، وعلى شمال الصعيد بين 35 - 23، وعلى جنوب الصعيد بين 39 - 25 درجة مئوية.

طقس مائل للحرارة شبورة مائية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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