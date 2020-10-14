عبر الفيديو كونفرانس.. "التعليم" تعقد دورة تدريبية لمعلمي الصفوف الأولى لاكتساب المهارات المعرفية -صور
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كتب- أسامة علي:
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه عقدت بالتعاون مع شركة "ديسكفري"، دورة تدريبية لمعلمي الصفوف الأولى؛ بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية التي من خلالها تتم عملية التبادل بين طرفَي العملية التعليمية.
ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2020.
وأضاف البيان أن تدريبات المعلمين ستستمر في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2020، بالتعاون بين الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي ومراكز التطوير التكنولوجي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جميع قاعات مديريات التربية والتعليم بالجمهورية، وكذلك الإدارات التعليمية.
وتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2020، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.
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