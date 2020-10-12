أول تجربة بعد الـ60 سنة.. الأوبرا تستقبل أول معارض الفنانة عبلة عامر

(مصراوي):

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا في السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، معرض بعنوان "ليلة"، للدكتورة عبله عامر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية.

الدكتورة عبلة عامر حاصلة على بكالوريوس الزراعة وليسانس الحقوق وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، ويعد هذا المعرض أولى تجاربها بعد سن الـ60 ويضم حوالي 60 لوحة فنية مستخدمة الأقمشة القطنية وألوان الأكريلك.

يستمر المعرض حتى الاثنين 19 أكتوبر الجاري.