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1200 جنيه مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي بمناسبة المولد

04:56 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
1200 جنيه مكافأة للعاملين بالتأمين الصحي بمناسبة المولد

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

كتب - أحمد جمعة:

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي، منح جميع العاملين بالهيئة والفروع والوحدات مكافأة بـ 1200 جنيه، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما قررت الهيئة منح 1000 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات (6 ساعات يوميا فأكثر).

وقالت الهيئة إن تلك المكافأة خصما من موازنة الهيئة للعام المالي 2020 - 2021، بند الحوافز بالنسبة للعاملين، أما بالنسبة للمتعاقدين بنظام اليومية والساعات فيتم الصرف على البند الخاص بعقودهم من موازنة الهيئة 2020 - 2021.

الهيئة العامة للتأمين الصحي المولد النبوي الشريف

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