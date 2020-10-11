بالأرقام.. رئيس الوزراء يكشف كيف تصرف الدولة على المواطن من مرحلة النشء حتى سن العشرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجد إحصائية مهمة جدًّا بتقول إزاي بنصرف ع المواطن لحد 21 سنة.. ننفق على كل واحد من مرحلة النشء حتى سن العشرين 13 ألفًا ومئة جنيه سنويًّا؛ خدمات صحية وتعليمية ورعاية اجتماعية وشبابية.

وأضاف مدبولي: السنة دي (2020) الدولة هتصرف على الفئة العمرية من 0 إلى 20 سنة، 585 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأحد، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة.

وتابع رئيس الوزراء: ما زال الطريق والتحدي طويلَين؛ لتغطية الفجوة التي نعانيها في الـ20 أو الـ30 سنة الماضية.