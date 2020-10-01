في إطار "حياة كريمة".. محافظ القاهرة يدشن مبادرة "أهلا مدرستي"

كتب- محمد نصار:



شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تدشين مبادرة "أهلا مدرستي" التي تقدمها محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ووزع المحافظ 2000 شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت بحديقة الفسطاط بحي مصر القديمة.



وقال محافظ القاهرة، إن المبادرة تتم بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وتشمل قيام 38 إدارة اجتماعية بتوزيع مستلزمات المدارس (الشنط، والأدوات المدرسية، والزي المدرسي)، على كافة أحياء العاصمة بالإضافة إلى نشر معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في كافة الأحياء للتخفيف عن أولياء الأمور.



كما أصدر المحافظ تعليماته خلال الحفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للطلاب، مشددًا على عدم إعلان أسماء هؤلاء الطلاب حفاظا على مشاعرهم.



وأكد محافظ القاهرة، على أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين والذي يساعد الشعب المصري على تخطي جميع الصعاب وهو ما بدا واضحا خلال أزمة كورونا.



وأشاد اللواء خالد عبدالعال، بدور الجمعيات الأهلية النشطة في تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً.



شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

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