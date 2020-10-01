رئيس الوزراء يستعرض مخطط تطوير بحيرة الفسطاط والمنطقة المحيطة بها

كتب- أحمد مسعد:



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مخطط تطوير بحيرة الفسطاط والمنطقة المحيطة بها، وذلك بحضور المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير.



وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع في إطار جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير منطقة القاهرة التاريخية، لافتا إلى أنه بجانب الناحية الجمالية التي يضفيها المشروع على المنطقة فإنه سيسهم في توفير العديد من فرص العمل سواء أثناء عملية التطوير أو بعد التشغيل.



وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى شركة الكراكات المصرية البدء في أعمال تكريك بحيرة الفسطاط، وأن يتولى استشاري المشروع إعداد برنامج العمل والرسومات التنفيذية للمشروع، والبدء في تنفيذه على الفور.



وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، مقترح خطة تطوير المنطقة المحيطة بالبحيرة، مشيرا إلى أن مخطط المنطقة به: نادي اجتماعي، ومطاعم مجاورة للبحيرة، ومطاعم مجاورة للحديقة، ومحطات تموين سيارات، وفندق بيئي، وشقق فندقية، ومول تجاري، وفندق جبلي، وإسكان جبلي، وقرية ثقافية، فضلا عن أماكن الانتظار والطرق وممرات المشاة والمناطق الخضراء.



وأضاف: تضم القرية الثقافية بالمنطقة أنشطة النسيج التراثي، والعروض الفنية الفلكلورية، واستوديوهات الفنانين، ومنطقة مطاعم ومقاهي تقليدية تقدم أطباق المطبخ المصري، ومعرض وبازارات للحرف اليدوية التقليدية والهدايا، ومعرض فنون التشكيلية يضم قاعات ندوات وتدريب، وساحة للمهرجانات؛ لتنظيم فعاليات ومعارض والأنشطة الثقافية، ومسرح مفتوح.​