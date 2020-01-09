وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يتابعان تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"



قنا- (أ ش أ):

افتتح وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان برفقة محافظ قنا أشرف الداودي اليوم الخميس، ملتقى السلامة والصحة المهنية بمجمع مصانع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، ضمن جولة تستهدف متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية التي تركز على الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور "سعفان" أن زيارته لمحافظة قنا تأتي ضمن سلسلة من الجولات لمحافظات الصعيد، في إطار متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا من ذوي الهمم، والعمالة الغير منتظمة والمرأة المعيلة، معرباً عن سعادته بوجوده في مجمع مصانع الألومنيوم، الذي يعد أحد أكبر القلاع الصناعية في الشرق الأوسط.

وأوضح إنه حريص على التواجد بين العاملين في مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان على مستوى السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتوفير كافة أوجه الحماية للعاملين بالمنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن جهود الوزارة في دعم ومساندة العمال، وتذليل أية معوقات تواجههم ودراسة مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال.

وأكد الدكتور "سعفان" أن العامل المصري هو أفضل عامل على مستوى العالم إذا توافرت له الإمكانيات التي تساعده على العمل، داعياً العمال إلى ضرورة الإخلاص والتفاني في العمل لأن هذه المرحلة تتطلب زيادة الإنتاج وجودته للنهوض بمصر ووضعها في مكانة تليق بها بين مصاف دول العالم.

وأضاف الدكتور "سعفان" أن الوزارة تستهدف تدريب الفتيات في القرى النائية والأكثر احتياجاً في إطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة، وذلك من خلال الدفع بـ١٣وحدة تدريب متنقلة كل منها يضم ٣ ورش للتدريب على مِهن ( الخياطة - الكهرباء - السباكة )، ومن ثم مساعدتهن على العمل وتوفير دخل مناسب لهن، مشيراً إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي استوعبت الكثير من العمالة وهو ما ساهم في خفض نسبة البطالة إلى ٧٪ تقريباً.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن المحافظة تسعى إلى زيادة فرص الاستثمار في المناطق الصناعية والاستثمارية مشيراً إلى أن قنا من ضمن المحافظات التي تشملها مبادرة "حياه كريمة" حيث تضم ١٢ قرية ( ٥ قرى بأبوتشت - ٥ قرى بدشنا - قريتين بفرشوط )، وسوف تساهم المبادرة في تحقيق تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

في غضون ذلك، أوضح وكيل وزارة القوى العاملة في قنا، اسعد السيد، أن عام ٢٠١٩ شهد توفير رعاية اجتماعية للعمالة الغير منتظمة بقيمة ٧ ملايين و ٧٠٥ الف جنيه، كما تم صرف مبلغ ٢٨٣ ألف جنيه في مجال الرعاية الصحية لهم، وتسليمهم ٢٥٧٣ شهادة أمان، مؤكدا أن المديرية حريصة على التواصل مع هؤلاء العمال وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.