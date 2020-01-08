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البيئة: لجنة لبحث وضع منظومة المخلفات بالمنصورة

11:53 ص الأربعاء 08 يناير 2020
البيئة: لجنة لبحث وضع منظومة المخلفات بالمنصورة

عمال نظافة

كتب- محمد نصار:

تابعت لجنة من جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا وإدارة البيئة وإدارة النظافة بمجلس مدينة شربين بالمنصورة، أعمال إزالة التراكمات من مناطق متفرقة بالمدينة ومنها شارع الجيش وكوبري البحر وشارع السلك ومدخل المدينة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، باستمرار الحملات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الخاصة بالحفاظ على كفاءة منظومة النظافة.

كما تم الاشتراك في اللجنة الخاصة برخص المحلات والإشغالات لعمل تعاقدات نظافة مع المحلات الموجودة بالمدينة وإلزامهم بوجود براميل لتجميع المخلفات الخاصة بهم، إلى جانب فحص بعض أكياس القمامة للتأكد من خلوها من نفايات طبية خطرة.

جهاز شئون البيئة إدارة النظافة منظومة المخلفات المنصورة

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