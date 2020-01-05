برلمانى: مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي تعيد الحركة للسوق المصري

كتب - أحمد علي:

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أهمية المبادرة الرئاسية لتشجيع شراء المنتج المحلي، والتي تستهدف دعم المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وتحريك السوق بعدما شهد حالة من الركود السنة الأخيرة بعد حالة التضخم التي شهدتها مصر مؤخرًا بعد تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح "متولي" في بيان اليوم الأحد، أن المبادرة تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء وتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق وحل مشكلة البطالة ورفع المعاناة عن المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف، أن الخطوة جيدة وتحتاج إلى تكاتف الجهود من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإزالة معوقات الصناعة بحيث تكون قادرة على تنفيذ المبادرة وتحقيق الهدف منها، مشيرًا إلى إنه من الواجب على كافة الشركات المساهمة في تلك المبادرة، دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء على كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن نجاح المبادرة يتوقف على عدة شروط أبرزها جودة المنتجات والأسعار التنافسية، مؤكدًا أن المنتج المحلي لن يجد ترويجًا ونجاحًا داخل المجتمع، إلا إذا كان مصنوعا بجودة عالية تساوى جودة المنتجات المستوردة، ويكون بسعر تنافسي إلى حد ما، لافتًا إلى أن مبادرة الرئيس لتشجيع الصناعة جيدة.

وطالب النائب بضرورة وصول المنتجات المحلية لمختلف المدن والمحافظات حتى يكون الوصول إليها سهلا من جانب المواطنين، فضلا عن توافر خدمات ما قبل وبعد البيع مثل الصيانة والضمان وقطع الغيار وغيرها، لكى يقبل المواطن على شرائها.