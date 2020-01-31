الوطنية للتدريب تحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي

كتب- محمد نصار:

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب حفل تخرج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، اليوم الجمعة، في قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بهدف تجميع الشباب الأفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

استهلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب حديثها للخريجين من الشباب الإفريقي قائلةً: "قلبي ينبض بالفرح والحماسة، فرح بأن لدينا 92 شابًا سفيرًا إفريقيًا على استعداد للتألق والانطلاق ووضع بصماتهم أينما ذهبوا، وحماسةٌ بأنه ومنذ بداية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وقد مكن وطور وألهم 279 شابًا إفريقيًا من 45 دولة ليصبحوا قادة المستقبل وأصحاب رؤى مفادها ازدهار قارتنا الحبيبة".

وقدمت الدكتورة رشا نصيحةً إلى الخريجين قائلةً: "حددوا أهدافكم بدقة، وأعملوا بجهد، ولا تستسلموا أبدًا ستتحقق كل أحلامكم، ونحن هنا دائما لمساعدتكم ونصحكم ودعمكم، وستبقى مصر دائمًا بيتكم الثاني، وستبقى الأكاديمية الوطنية للتدريب المكان الذي بدأت فيه قصتكم لتغيير التاريخ والمستقبل".

بدء الحفل بعرض فيديو عن أجندة إفريقيا 2063، حيث يتم تدريب الشباب الإفريقي على كيفية مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ضوء تلك الأجندة فهي استراتيجية متكاملة لتحقيق التنمية والسلام، وأهداف التنمية المستدامة 17 هدف، وجميع الأهداف ترجمة لحقوق الإنسان مثل القضاء على الفقر، والتعليم الجيد للجميع، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق، والنمو الاقتصادي، والصناعة والابتكار، والبنية التحتية وغيرها.

مثل الخريجين كلًا من Davina وDimma من موريتانيا وأوغندا وتحدثا عن امتنانهما للأكاديمية وللبرنامج وما قدمه لهم من استفادة حقيقية وخبرات سيقوموا بنقلها إلى بلادهم بعد عودتهم إليها، تلا ذلك عرض فيديو به لقطات هامة ومؤثرة من رحلتهم مع البرنامج، واختتم الحفل بتسليم الشهادات والتقاط الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.

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