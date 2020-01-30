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بهاء أبو شقة: "الوفد" يساند الدولة المصرية والسيسي في مشروعه الوطني

08:13 م الخميس 30 يناير 2020
بهاء أبو شقة: "الوفد" يساند الدولة المصرية والسيسي في مشروعه الوطني

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن حزب الوفد في هذه المرحلة التي تمر بها مصر والأمة العربية يساند الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعه الوطني لحماية الدولة المصرية في الداخل والخارج ولبناء مشروع اقتصادي ضخم وتحقيق الاستقرار السياسي بتفعيل المادة ٥ من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالسفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في بيت الأمة، مشيرا إلى أن حزب الوفد الوحيد الذي نشأ من رحم ثورة شعبية هي ١٩١٩.

ولفت أبو شقة إلى أن حزب الوفد كحزب قوي بتاريخه ومبادئه التي لا تتغير على مدار ما يزيد عن مئة عام يلعب على الساحة السياسية بقوة في سبيل تحقيق الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية على أن يكون الوفد لاعب أساسي وقوي على الساحة السياسية.

ونوه "أبو شقة" بأن هذا العام سيشهد استحقاقات انتخابية بانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن حزب الوفد مستعد جيدًا لتلك الانتخابات؛ لأنه له قواعد حزبية راسخة فلديه 204 مقرات انتخابية على مستوى الجمهورية منتشرة في المحافظات والمدن والقرى والنجوع، ولديه تنظيم قوى للمرأة والشباب، ومجموعة برلمانية مشهود لها بالكفاءة والعمل البرلماني المتميز.

وذكر أبو شقة أن قول إن "حزب الوفد هو ضمير الأمة" ومقره هو بيت الأمة لم يأت من فراغ؛ لأن الحزب في تاريخه يتبنى القضايا الوطنية، وكانت معاركه هي تحرير الأرض والإرادة الوطنية واسترداد الكرامة للإنسان والمواطن المصري.

حزب الوفد بهاء أبو شقة الرئيس السيسي

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