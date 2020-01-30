رئيس "الطب الوقائي": فحص قائدي الطائرات العائدين من الصين

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن جميع الوافدين من الصين والدول التي أعلنت وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، يخضعون للفحص في الحجر الصحي المنافذ والموانئ، بما في ذلك قائدي الطائرات وباقي الأطقم الفنية والعاملين.

وأضاف عيد في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن هناك تنسيقا بين الحجر الصحي وأمن المطارات والمنافذ بشأن إجراءات فحص جميع العائدين، مشددا على عدم وجود حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا داخل البلاد حتى الآن.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي على تأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، بالإضافة إلى مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.