وزير الطيران يتابع إجراءات الحجر الصحي في المطار ويتفقد مبنى ٣

كتب- محمد عبيد:

زار الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم الثلاثاء، الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى لمتابعة ما يتم من إجراءات وقائية واحترازية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين بالمطار، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بدولة الصين.

وبحسب بيان، أعطى وزير الطيران توجيهاته لجميع العاملين بالحجر الصحى بالإلتزام الشديد نحو تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، مشدداً على العاملين بالمطار ضرورة اتباع المعايير والضوابط الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، من خلال الفحص الطبى الشامل لجميع الرحلات الجوية وبخاصة القادمة من المدن الصينية إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير على أهمية اتباع السلوكيات الصحيةً السليمة حفاظاً على سلامة جميع الركاب والمسافرين مطالبًا جميع العاملين بضرورة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة ووزارة الطيران المدنى وإجراء الفحص الطبي الإجباري لجميع الركاب وأطقم الركب الطائر للرحلات القادمة من الصين.

ومن جانبه أشار الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بميناء القاهرة الجوي، أن هناك تنسيق وتعاون تام بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الصحة وجميع الجهات المعنية العاملة بالمطار، منذ ظهور هذا الفيروس على الصعيد الدولى ويتم المتابعة الدقيقة بين كافة الجهات.

وفي أعقاب الزيارة قام وزير الطيران المدنى بتفقد مبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة للاطمئنان على سير العمل وانتظام التشغيل ومتابعة انسيابية حركة الركاب والطائرات.

​