برودة وشبورة والصغرى صفر.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 27 يناير

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء تكون كثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر نصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 07 19

شبين الكوم 07 18

طنطا 08 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 09 17

بلطيم 09 17

مطروح 07 17

السلوم 05 17

سيوة 04 18

بورسعيد 12 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 07 19

السويس 08 18

العريش 07 16

رفح 07 17

رأس سدر 09 19

نخل 02 16

نويبع 11 20

طابا 06 19

كاترين 00 12

الطور 08 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 12 22

مرسى علم 12 22

الفيوم 07 19

بنى سويف 07 19

المنيا 05 19

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 08 22

الأقصر 06 22

أسوان 08 23

أبوسمبل 09 22

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 13 23

ابو رماد 13 22

حلايب 15 20

رأس حدربة 14 20

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