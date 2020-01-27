حدث ليلاً| رعب المصريين في الصين بسبب "كورونا".. وتفاصيل صفقة القرن

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي يهنئ الشعب المصري بتأهل منتخب اليد لأوليمبياد طوكيو

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

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وزيرة الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس "كورونا" المستجد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلو مصر من فيروس "كورونا" المستجد، تمامًا، مضيفةً أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية وصارمة لمَن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

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عبدالعزيز آل الشيخ: حضور السيسي مؤتمر الأزهر يحمّل الحضور مسئولية عظيمة

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس وفد السعودية في مؤتمر الأزهر، إن المؤتمر يحظى بحضور دولي كبير وستكون له نتائج مثمرة، تخدم العمل الإسلامي وتكون حائط صد ضد فكر الجماعات المتطرفة التي تحاول اختطاف الإسلام الوسطي.

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​بالأرقام والتفاصيل.. تفاصيل زيادات متوقعة على أسعار الحج السياحي

أعلنت غرفة شركات السياحة، الانتهاء من الضوابط المنظمة للحج السياحي، بنهاية الأسبوع الجاري، بعد إعادة مناقشتها من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة، قبل تقديمها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لاعتمادها.

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​عاملون في القطاع السياحي يوضحون تأثير فيروس كورونا على السوق المصرية

توقع العاملون في السياحة المصرية، تراجع السياحة الصينية الوافدة لمصر، عقب انتشار فيروس كورونا في عدة دول أجنبية خاصة الصين التي تعتبر أحد الأسواق المهمة المصدرة للسياحة لمصر.

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"عايشين في رعب".. مسؤولة الطلبة المصريين في "ووهان" تستغيث.. و"الخارجية" ترد

قالت عزة عبد الوهاب، مسؤولة الطلبة بجامعة ووهان الصينية، إنه يوجد أكثر من ألف مصري بمدينة ووهان الصينية؛ منهم 23 طالبًا وطالبة.

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قائد شرطة لوس انجليس: 9 أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة

ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن المسؤولين يعتقدون إن تسعة أشخاص كانوا على متن المروحية المنكوبة التي تحطمت دون الإشارة إلى أي من أسماء الضحايا.

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الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 80 شخصا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 80 شخصا على الأقل، وارتفاع حالات الإصابة 2744 شخصا.

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صاروخ يصيب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد ، بأن أحد الصواريخ التي سقطت في المنطقة الخضراء في بغداد أصاب مبنى السفارة الامريكية.

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الجزائر وتركيا يتفقان على الحفاظ على الهدنة الهشة في ليبيا

عبرت أنقرة والجزائر عن "اتفاق تام" حول الأزمة في ليبيا التي تشهد هدنة هشة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى الجزائر العاصمة التي تناولت التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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النائب العام السوداني يدعو واشنطن للإسراع في رفع الحظر عن بلاده

دعا النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، الإدارة الأمريكية إلى الإسراع برفع الحظر على السودان، لزوال أسبابه.

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تسريب فيديو لترامب عن سفيرة أمريكا في أوكرانيا: "تخلص منها"

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية عن مقطع فيديو اُلتقط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2018، أثناء حفل عشاء لمتبرعين لحملته الانتخابية الجديدة يطلب فيه إقالة ماري يوفانوفيتش سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، الشخصية الرئيسية في المحاكمة الهادفه لعزله.

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المسماري: عملياتنا في أبو قرينة لا تعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عمليات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في منطقة أبو قرين جنوب مصراتة، لا تعتبر خرقًا لوقف إطلاق النار.

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رويترز: ترامب سيطلع نتنياهو على بعض تفاصيل "صفقة القرن"

أكدت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعقد اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو ومنافسه رئيس حزب أزرق أبيض، بيني جانتس.

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