حملة "اتحضر للأخضر" ضمن مناقشات "طاقة النواب"

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن استمرار العمل بالمجزر الآلي بزاوية سيدي عبدالقادر – حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية رغم أضراره البيئية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن فتح فرع لجهاز شئون البيئة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وتوفير معدات تقليم النخيل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن ظاهرة نفوق الأسماك ببحيرة إدكو بسبب تلوت المياه.

وتناقش اللجنة، إطلاق حملة (اتحضر للأخضر) كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ويناقش الأعضاء، يوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تركيب وتشغيل بعض الأكشاك التي تم الموافقة على صرفها من قبل قطاع كهرباء سوهاج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن التمييز بين الرجل والمرأة في لائحة وزارة الكهرباء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن ضعف شبكة الكهرباء بحي المرج والخصوص بمحافظة القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من محمد أحمد فؤاد، بشأن سرقة 27 برج كهرباء ضغط عالي تحت الإنشاء من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 بطريق الكريمات الزعفرانة بالعين السخنة، والتابعين للشركة العامة للمشروعات الكهربائية (ايليجيكت) التابعة لقطاع الأعمال، طلب الإحاطة المقدم من االنائبة جواهر الشربيني، بشأن الخسائر الفادحة لعدد كبير من المشروعات والمصانع العملاقة بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية بسبب الانقطاع المتكرر والمفاجئ للتيار الكهربائي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن عدم تشغيل وتوفير الموظفين لمكتب كهرباء دمرو – مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع العلم بأنه قد تم منح المبنى بالمجان لوزارة الكهرباء وتجهيزه على نفقة الأهالي بالجهود الذاتية.

ويناقش الأعضاء، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج .م .ع، وطلب الإحاطة المقدم من سعيد طعيمه بشأن عدم توافر بنزين 80 بمحطات الوقود بكميات كافية.