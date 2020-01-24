وزير الأوقاف: أتمنى التوسع في إصدارات هيئة الكتاب وتوزيعها على المدارس (صور)

كتب- محمد عاطف:

وجّه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، على تنظيم معرض الكتاب بشكل دقيق، مؤكدًا أن الإقبال على المعرض أمر يدل على الجينات الثقافية للشعب المصري، وأن الكتاب الورقي سيظل موجودًا، مهما تعددت وسائل القراءة والمعرفة.

وقال جمعة: "التعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف في أعلى درجاته الوطنية، ونعمل بالتوازي مع ذلك عدد من الوزارات الأخرى، مثل التعليم والشباب والتعليم العالي، ونطلق اليوم سلسلة رؤية وهي ثمرة التعاون بين الوزارتين".

وأضاف: "تعد إصدارات هيئة الكتاب التي تهدف إلى دعم الثقافة لا للربح، ومن هنا نجد كتبًا بأقل من 5 جنيهات، وأتمنى أن نتوسع العام المقبل في نشر هذه الإصدارات وتوزيعها بالمدارس، ونعد ترجمات لهذه الكتب لتصديرها للكثير من الدول".

وأكمل: "الهدف من هذه السلسلة، إصدار كتاب شهري، لتعزيز روح المواطنة، وإعلاء العديد من القيم الروحية، مثل كتاب حماية دور العبادة، الذي يعمق الإيمان بحق التنوع والاختلاف، وبيان أنهما سنة من سنن الله الكونية".

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرًا مصريًا، و255 ناشرًا عربيًا وأجنبيًا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركًا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي الإعاقة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيًا.