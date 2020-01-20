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عضو تنسيقية الأحزاب: جامعة الدول لم تتعامل مع الأزمة الليبية بالصورة الكافية

08:05 م الإثنين 20 يناير 2020
عضو تنسيقية الأحزاب: جامعة الدول لم تتعامل مع الأزمة الليبية بالصورة الكافية

علم ليبيا

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور منظمة التعاون الإسلامي أفضل في التعامل في قضية الأزمة الليبية من جامعة الدول العربية التي تتعامل فيما يشبه الجزر المنزلة.

وأضاف فريد، خلال كلمته في الصالون السياسى الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القضية في غاية الأهمية ويجب التعامل معها بجدية، لافتا أن جامعة الدول العربية لم تتعامل مع القضية بالصورة الكافية.

وكان الصالون السياسى الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلق بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ليبيا منظمة التعاون الإسلامي الأزمة الليبية جامعة الدول العربية

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