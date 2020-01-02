بعد وصول المتر 182 ألف جنيه.. خريطة مزادات المحال التجارية في 3 مدن

كتب - محمد عبدالناصر:

شهد المزاد الذي أقامه جهاز مدينة بدر لبيع محلات تجارية ووحدات إدارية، طفرة كبيرة في الأسعار، حيث سجل أعلى سعر للمتر التجاري 182 ألف جنيه لمحل بنشاط حلواني وكشري، كما سجل سعر المتر 175 ألف جنيه لمحل بنشاط مطعم.

تشهد المزادات التي تنفذها وزارة الإسكان لبيع المحلات التجارية إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمستثمرين، وينشر مصراوي تفاصيل المزادات لبيع المحلات التجارية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة في عدد من المدن الجديدة.

دمياط الجديدة

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن طرح 10 محال وصيدلية، بنظام المزاد العلني، وذلك في منطقة الإسكان الاجتماعي وبمساحات تتراوح بين 13 و50 مترًا.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، نظير سداد 300 جنيه لكل محل أو صيدلية، قبل موعد المزاد في موعد غايته 22 يناير 2020، وتحدد عدة شروط للتقدم إلى المزاد، وهي:

- سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية، في موعد غايته جلسة المزاد.

- يجري استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

- يتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر، والباقي وقدره 90% يجري سداده بإحدى الطريقتين التاليتين:

- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

حدائق أكتوبر

كما سيتم طرح 15 محلاً تجاريًا وصيدلية في مدينة حدائق أكتوبر بمساحات تبدأ من 24 وحتى 58 مترًا، بنزام المزاد العلني، بمناطق الإسكان الاجتماعي وابني بيتك.

يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز بـ299 جنيهًا، كما يتم سداد 25 ألف جنيه مبلغ تأمين لدخول المزاد، ويجري استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

15 مايو

في مدينة 15 مايو سيتم طرح 24 محلاً تجاريًا وصيدلتين ومخبزين يوم 29 يناير الجاري.

ولدخول المزلد يتم سداد مبلغ تأمين 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية، في موعد غايته جلسة المزاد، ويجري استكمال سداد نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

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