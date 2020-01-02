بعد توجيهات مدبولي.. "الزراعة" تصرف نصف حصص الأسمدة للمحاصيل الشتوية

كتب - أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مراقبة الوضع العام للجمعيات الزراعية الخاصة بتوفير الأسمدة للمزارعين كأحد أهم مستلزمات الزراعة للموسم الشتوي بوجه والموسم الزراعي بوجه عام.

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، لمصراوي، إنه توجد تغطية كاملة للمحاصيل الشتوية لصرف كامل الحصة بحسب احتياج المزارع، مشيرًا إلى أن الأولوية لمحاصيل البنجر أو قمح أو شعير أو فول أو قصب السكر، وبعض المحاصيل البستانية والخضروات.

وأضاف الشناوي أنه تم صرف 50% من الحصص الشتوية، لافتًا إلى توفير كل الأسمدة وعلى اتم الاستعداد إلى تسليم كل الحصص للمزارعين.

وتابع: "بعض الجمعيات تعانى من اختناقات وليس نقص حصص سمادية"، مؤكدًا الوصول لأي جمعية خلال 48 ساعة فور الشكاوى.

وأوضح رئيس القطاع أن هناك تكليفات حاسمة لكافة مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية لمواصلة صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية، وعمل تقريرًا بوضع الكميات التى يتم تخزينها، مضيفًا: "اللجنة التنسيقة المكلفة بمتابعة الأسمدة تناقش كل أسبوع الوضع وتتخذ القررات الألزمة لمشكلات الصرف".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه السيد القصير وزير الزراعة، بوضع ملف الأسمدة على أجندة الأولويات، بحيث يصل الدعم الذي توفره الدولة من خلالها إلى مستحقيه، وألا يتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه.