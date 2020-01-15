حي الدقي يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص

كتب- محمد سامي:

شن حي الدقي حملة مكبرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، لإيقاف افتتاح كافيه بشارع جدة، يملكه الفنان سعد الصغير، لعدم حصوله على ترخيص وتسبب في إزعاج المواطنين وقاطني الشارع،.

وذكر بيان الحي، تمت الحملة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واستجابة لشكاوى المواطنين، وصادرت الحملة التي قادها رئيس الحي بالتنسيق مع قسم شرطة الدقي، وشرطة المرافق، محتويات الكافية وإيداعها مخازن الحي، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.

وفي نفس السياق، أغلق حي الدقي نادى صحي شهير بشارع محي الدين أبوالعز لإدارته بدون ترخيص بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بواجهة المخالفين بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث ضبط اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح نادي صحي يدار بدون ترخيص وتم رفع المحتويات في مخازن الحي وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.​