مؤلف "المهنة جغرافي" يكشف كواليس أول كوميكس في تاريخ هيئة الكتاب

كتب محمد عاطف

قال الكاتب هيثم عبدربه السيد، إن فكرة كتاب "المهنة جغرافي"، الذي يتناول السيرة الذاتية للدكتور جمال حمدان، جاءت من أول لحظة في أول اجتماع شارك فيه ضمن أعضاء لجنة الطفل في معرض الكتاب.

وأضاف "عبدربه" في تصريح لمصراوي: "كنت أبحث عن أي كتب لتبسيط السير الذاتية للمبدعين والمفكرين فلم أجد، باستثناء محاولات بسيطة لدار نشر واحدة تعمل في هذا المجال، وكان أحد أحلامي يتمثل في إصدار سلسلة كتب للتعريف بكبار الكتاب مثل طه حسين ولطفي المنفلوطي ويوسف شاهين وغيرهم".

وأوضح :"وجدت أغلب الكتب المنشورة في هذا الاتجاه كتب دسمة ولا تناسب الأطفال في الوقت الحالي ومع لغة السوشيال ميديا الجديدة التي يتحدث بها الأطفال، فبحثت عن وسيط أقوم من خلاله بتبسيط تناول هذه السير الذاتية، ووجدت ضالتي في الكوميكس، لأنه فن الصورة في المقام الأول، كما أن الكلام المصاحب للرسوم عادة ما يكون كلام خفيف يناسب ذائقة الطفل الذي يريد أن يخطف المعلومة ويجري".

وتابع :"فوجئت أنني موجود بلجنة الطفل في معرض الكتاب، وهذه هي السنة الأولى لي في اللجنة، وعندما وجدت جمال حمدان شخصية المعرض، عرضت الفكرة على الدكتور شوكت المصري المدير التنفيذي للمعرض والدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب، وفوجئت بترحيب كبير بالفكرة، وطالبوني بالكتاب خلال 20 يومًا فقط حتى يتمكن من إصداره قبل المعرض، وبالفعل شكلت فق العمل لإنهاء رسوم الكتاب في وقت قياسي، وأكد أنه سيضع ميزانية استثنائية للكتاب".

وحول الوقت الذي استغرقه الكتاب قال إنه استغرق 20 يوم في الكتابة، واستغرق الرسام إسلام جعيصة، 10 أيام للانتهاء من رسوم الكتاب، وانتهت المخرجة إيمان حامد من عملها في 3 أيام تقريبا.

وحول طريقة عرض الكتاب أوضح :"عرضت الكتاب بشكل غير تقليدي، في شكل حكاية لم أعتمد خلالها على التواريخ الرسمية للشخصية، وإنما أخذت القاريء في قصة عن ولد يبلغ من العمر 15 عامًا يطلب من والده كورسات في السوشيال ميديا وكان الأب ديمقراطين ومنحه كل الأموال التي طلبها الولد، وبعد فترة عاد له بنظارة الواقع الافتراضي وطلب من الأب أن يرتديها فوجد نفسه بشكل فانتازي داخل مكان يجمع بين صديق إينشتاين ووالدة الملكة اليزابيث وصديق غاندي وأحد جيران توماس اديسون".

وكان الأب منبهر لأنه قضى عمرًا طويلا في البحث والقراءة عن هذه الشخصيات، فقال له ابنه لو اقتربت من أحد هذه الشخصيات سيأخذك في رحلة يحكي لك قصة حياته، فاقترب من أحدى الشخصيات الأزهرية واكتشف أنه والد الدكتور جمال حمدان.

وأضاف هيثم: "من هذه النقطة تبدأ سيرة الدكتور جمال حمدان، وينزل الأب إلى قرية حمدان التي ولد فيه ويتجول فيها بين الكتاب الذي تعلم فيه والمدرسة التي تدرج خلالها في العلم، وهكذا أردت أن أحقق عدة رسائل من خلال هذه القصة أهمها التعريف بجمال حمدان بشكل غير مباشر، كما أردت أن أكشف أن الكتاب الورقي والسوشيال ميديا يمكن أن يكونا في خطين متوازيين دون أن يزيح أحد منهما الآخر".

وأكد أن الكتاب سيتم توزيعه مجانا في معرض الكتاب وسينزل فريق عمل الكتاب إلى الجمهور والأطفال ويقوموا بتعريف الأطفال بجمال حمدان وهو أول كتاب كوميكس تنشره الهيئة منذ إنشائهان وسيكون هناك العديد من الكتب حول العديد من الشخصيات مثل أحمد زويل ويوسف شاهين وغيرهم.