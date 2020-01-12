عودة اجتماعات لجان البرلمان: دعوة 22 وزيرًا ومحافظًا للحضور

كتبت- ميرا إبراهيم:

تستأنف لجان مجلس النواب، أعمالها اليوم الأحد، وسبق أن وجه المجلس دعوات لـ 11 وزيرًا، و11 محافظًا لحضور اجتماعات اللجان.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية جلسة استماع لأراء 8 وزراء بشأن مناقشة الإشكاليات والمعوقات المتراكمة لحل ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، بالإضافة إلى تطبيق القوانين المنظمة لتقنين أوضاع واضعي اليد آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

هذا بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المنفذ لأحكامه، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وكذلك لمناقشة أربعة مشروعات قوانين محالة إلى اللجنة لتعديل القانون المشار إليه، حيث عقدت اللجنة 32 اجتماعًا بعدد ساعات عمل وصل إلى 80 ساعة تقريبًا، لتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون لتحقيق مستهدفاته وفلسفته، من خلال تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على السلم المجتمعي.

وقالت اللجنة بجدول أعمالها إنه تم دعوة وزراء التنمية المحلية، وشئون المجالس النيابية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والمالية، والعدل، والأوقاف، بالإضافة لدعوة محافظي البحيرة، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، والإسكندرية، والجيزة، والسويس، والشرقية، والمنوفية، ومطروح، وسكرتيري عموم مساعدي ذات المحافظات.

وتعقد لجنة الصناعة جلسة استماع حول استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات نمو هذا القطاع، والمساهمة الفعالة في الناتج القومي، وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وتناقش لجنة الشئون الأفريقية، خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم توجه مصر لأفريقيا، بحضور الوزيرة أيضًا.

وتستعرض لجنة التضامن الخطة الاستراتيجية والرؤية الجديدة لوزارة التضامن في الفترة المقبلة، فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية بجميع أشكالها، ومدى قدرة الوزارة على التحول إلى وزارة (خدمية - إنتاجية – استثمارية)، لدعم جميع الفئات المستهدف تقديم الخدمات إليها، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتعقد لجنة الصناعة جلسة استماع بشأن صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان، دور وزارة البيئة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر ،2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وبحث التنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات، بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، بحضور الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة.​​