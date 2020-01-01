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25 صورة ترصد استعدادات الغردقة لحفل جوائز "كاف"

11:18 م الأربعاء 01 يناير 2020
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كتب يوسف عفيفي:

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير؛ لمتابعة حفل توزيع جوائز "كاف" للأفضل لعام 2019، لاختيار أحسن لاعب أفريقي بجانب توزيع عدد من الجوائز الأخرى لنجوم القارة السمراء.

وتستعد مدينة الغردقة لاستضافة حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال مصدر بوزارة السياحة، إن الحدث أداة ترويجية لمنتجعات البحر الأحمر والسياحة المصرية بوجه عام حيث يدعم وينشط الحركة ويثريها لتكون بؤرة سائحي العالم.

وينشر "مصراوي" 25 صورة ترصد استعداد مدينة الغردقة لاستقبال الحفل.

الغردقة حفل جوائز كاف القارة السمراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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