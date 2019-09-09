  • عاجل:"التعليم" تحدد شرائح الزيادات في مصروفات المدارس الخاصة والدولية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    وزيرة البيئة تتفقد المرحلة الثانية لأعمال تطوير محمية رأس محمد

    01:57 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب- محمد نصار:

    تفقدت وزيرة البيئة، صباح اليوم، المرحلة الثانية من أعمال التطوير الجارية في محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء والتي تشمل تطوير مركز المستخدمين ومركز الغوص والمعمل الجديد وبعض المباني الأخرى التي توفر الخدمات لزوار المحميات وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية.

    واستمعت الوزيرة، بحسب بيان، لأخر تفاصيل أعمال التطوير والتحديث ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت لتوفير المزيد من الخدمات لرواد المحمية خاصة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير التي تنفذها الوزارة في المحميات الطبيعية لتوفير الخدمات للزوار.

    كما تفقدت الوزيرة، تطوير مركز التدريب التابع لوزارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء، من أعمال الصيانة التي تتم في جميع أقسامه في الفترة الحالية والتي من المقرر أن تنتهي خلال 60 يومًا، موجهة بضرورة الإسراع في أعمال الصيانة لاستقبال الباحثين خلال الفترة المقبلة ومواصلة الأعمال البحثية في المركز.

    وزيرة البيئة محمية رأس محمد أعمال تطوير

    الخبر التالى:

    دار الإفتاء ترد على المشككين في صحة الأحاديث النبوية الشريفة عن فضل الجيش المصري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان