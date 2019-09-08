"معلومات الوزراء" يكرم المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء بحالات الطوارئ

كتبت- ياسمين محمد:

كرم قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، المدارس المتميزة من كل محافظة في تنفيذ التدريبات الميدانية على خطة الإخلاء في حالات الطوارئ على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم.

وأوضح زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -في كلمته خلال الاحتفال- أن تلك التدريبات تأتي في إطار جهود المركز المعلومات، للارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مع التركيز على العنصر البشري خاصة تلاميذ المدارس، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة مواجهة الأزمات والكوارث، وأيضاً الاستفادة من إمكانية استثمار دور التلاميذ في نشر الوعي لدى أسرهم ومجتمعاتهم على نطاق أوسع وأشمل.

وأضاف أن التدريبات الميدانية يتم تنفيذها للعام الثاني على التوالي، حيث بدأت هذا العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من 17 فبراير الماضي، واستمرت حتى نهاية شهر مارس على ثلاث مراحل شملت كافة المراحل التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بإجمالي (34) ألف مدرسة، وشملت التدريبات نحو (20) مليون طالب في (27) محافظة.

وتابع عبد التواب أن التدريبات تهدف إلى رفع درجة استعداد الطلاب والمعلمين وكافة عناصر العملية التعليمية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات تشمل تلقيناً نظرياً لرفع وعي الطلاب بكيفية مواجهة الموقف بهدوء والتصرُّف السليم، واتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات داخل المدارس والتي يتم إعدادها ووضعها في أماكن واضحة للجميع، وكذا التدريب العملي للطلاب والأفراد على عمليات الإخلاء، وكيفية الخروج بشكل آمن ومنع التدافع، وذلك طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة سلفاً من قِبل المدارس.

ولفت إلى أن فعاليات التدريبات الميدانية شاركت فيها عناصر مواجهة الطوارئ المختلفة مثل الإطفاء والإنقاذ والإسعاف ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات، حيث تم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية قبل بداية العام الدراسي الثاني مع مسئولي وزارة التربية والتعليم ومديري مديريات التربية والتعليم ومديري المدارس ومسئولي الأنشطة بالمدارس عبر شبكة مؤتمرات الفيديو (الفيديو كونفرانس).

من جهته، أشار اللواء علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي (الداخلية، والصحة والسكان) لتلقين المعنيين في وزارة التربية والتعليم بطبيعة خطة الإخلاء وآليات التنفيذ والمحاذير، وكيفية الحفاظ على الاستقرار النفسي لمواجهة الأخطار المحتملة، وتوعية التلاميذ والطلاب بمسالك الهروب تحسباً لأية طوارئ قد تحدث، والتأكيد على أن الأولوية القصوى لسلامة التلاميذ في المقام الأول.

وتابع هريدي أن فعاليات التدريب تضمنت التوعية بأسلوب الإخلاء في حالة الطوارئ من خلال عناصر الحماية المدنية، وكذلك التدريب على الإسعافات الأولية من خلال هيئة الإسعاف المصرية، فضلاً عن التوعية بطرق التغذية السليمة من خلال المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، وأخيراً طرق الوقاية من الأمراض الموسمية ومكافحة العدوى من خلال إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.​