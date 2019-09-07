وزيرة البيئة ترأس لجنة لتقييم المرشحين للانضمام للأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

شاركت وزيرة البيئة، كرئيسة إحدى لجان تقييم المرشحين للانضمام للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث شاركت الوزيرة في تقييم المرشحين لدخول البرنامج ومراجعة السير الذاتية الخاصة بهم.

وأجرت وزيرة البيئة برفقة الدكتورة رشا راغب، جولة داخل الأكاديمية واستمعت لشرح تفصيلي عن طريقة التسجيل في البرنامج وكيفية اختيار المرشحين وأهداف البرنامج وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب للطلاب داخل الأكاديمية.

وأشادت الوزيرة، بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين أداء الجهاز الحكومي في مختلف المجالات.

واتفقت الوزيرة مع الدكتورة رشا راغب على تنفيذ برنامج تدريبي لدمج البعد البيئي في كافة البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب والتركيز على البرامج المخصصة للمشاركين في هذه البرامج من الدول الأفريقية والتركيز على جهود مصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي.

كما شددت على ضرورة دمج البعد البيئي في خطط وسياسات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وأهمية رفع وعي المواطنين ودمج البعد البيئي في المناهج الدراسية وعمل برامج توعية للشباب في الجامعات.