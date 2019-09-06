الإسكان تتابع تنفيذ وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

عقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، لقاءً مع مسؤولي شركات المقاولات العاملة في مشروع وحدات الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، والتي يتم تنفيذها بمدينة بدر؛ لمتابعة سير العمل بالمشروع، وإزالة العقبات التي تواجه عملية التنفيذ، ولسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات في الموعد المقرر.

جاء ذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسؤولي جهاز المدينة.

وحث المهندس كمال بهجات، خلال اللقاء، الشركات العاملة بالمشروع على سرعة النهو في المواعيد المقررة، لأهمية المشروع، وكذا الجودة في التشطيبات، واختيار أفضل العينات.​