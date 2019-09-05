"تحفة أثرية".. برلماني يشيد بعملية ترميم قصر البارون

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على تفقد أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحى مصر الجديدة، بصحبة وزير الآثار والجهات المعنية.

وأشار "المسعود"، في بيان الخميس، إلى أن عملية ترميم قصر البارون تأخرت كثيرًا، وهناك خطوات جادة من الدولة لإنهاء عملية الترميم في أسرع وقت، وعلى أعلى مستوى، معلقًا أن الدولة تهدف للحفاظ على التراث المعمارى النادر، والقيمة الفنية لهذا القصر التي تفرد بها بين قصور تلك الحقبة التاريخية.

وأضاف النائب أن وجود حملات تحاول تشويه القصر وعملية ترميمه، لافتًا إلى أنه سيكون تحفة أثرية وقت الافتتاح ليرد على الانتقادات الموجهة إلى عملية الترميم.

ولفت إلى أن جميع الأعمال الخاصة بالترميم تتم وفقًا لأحدث أساليب الترميم العالمية، وبناء على دراسات متعمقة لمختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بالقصر.