الأعلى للإعلام يعلن موعد بدء العمل بالأكواد والمعايير

كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور عصام فرج، أمين عام المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس نظر في اجتماعه اليوم المعايير والأكواد المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني وقرر المجلس الموافقة على هذه الضوابط بعد مراجعتها من مجلس الدولة ومناقشات مع المجتمع المدني متمثلا في نقابتي الصحفيين والإعلاميين حيث تم أخذ رأيهم.

وتابع فرج في مؤتمر صحفي اليوم: "سيتم نشر المعايير والأكواد في جريدة الوقائع المصرية لتصبح سارية المفعول في اليوم التالي لنشرها".