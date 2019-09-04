مدير مشروع غرب المنيا: زراعة 3500 فدان بنجر وقمح منتصف سبتمبر المقبل

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مشروع غرب غرب المنيا، الاستعدات الخاصة بتجهيز المساحة المخصصة من محاصيل البنجر والقمح.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال، مدير مشروع غرب غرب المنيا، إن العمل يجرى في المشروع على قدم وساق من خلال حش الحشائش وتوزيع السماد والخراطيم تمهيدًا لزراعة 3500 فدان كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن إدارة المشروع تريد عدم تأخير موعد زراعة القمح مثلما حدث العام الماضي.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، أن زراعة هذه المساحات ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن الفترة تم تحديها من منتصف سبتمبر على أن يتم الانتهاء منها أول نوفمبر.

وأشار إلى تحقيق نجاح كبير في زراعة البنجر العام الماضي، مؤكدًا أن منطقة غرب غرب المنيا تتلقى طلبات للاستثمار من قبل شركات صناعة السكر بشكل يومي.

​وتابع مدير المشروع: "سيتم زيادة مساحة زراعة البنجر 5 أضعاف العام الماضي، لزيادة انتاجية الفدان من 22.5 إلى 30 طنًا حتى يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا.، وهذا النجاح المُحقق العام الماضي شجع العديد من الشركات للاستثمار في مجال زراعة البنجر".

وأكد أن مزرعة الوزارة في منطقة غرب غرب المنيا بدأت تتلقى تعاونًا من الشركات لصناعة السكر، كاشفًا عن وجود خطة لزراعة 400 ألف فدان من البنجر.