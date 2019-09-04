كيونت تنظم دورة تدريبية للموهوبين في مدرسة مانشستر سيتي لكرة القدم

إعــلان تـحريــري

استضافت شركة "كيونت" -الرائدة بمجال البيع المباشر والراعي الرسمي لنادي مانشستر سيتي-مجموعة من الأطفال الموهوبين كروياً من جميع أنحاء العالم، منهم 2 من المصريين للمشاركة في برنامج تدريبي في مدرسة كرة القدم بالنادي. حصل الموهوبون خلال رحلتهم على برامج تدريبية متنوعة على مدار أسبوعين في حرم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بالمملكة المتحدة.

جاءت هذه الاستضافة في إطار التزام الشركة بتطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية في مصر وباقي دول العالم، للمساهمة في اكتشاف المواهب الكروية الصغيرة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاما.

تم إرسال اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار إلى مدرسة مانشستر سيتي لكرة القدم "City Football Language School"، للحصول على مناهج مختلفة تهدف إلى مساعدة هؤلاء الأطفال في تحسين دراستهم للغة الإنجليزية تحت توجيه من مدرسي اللغة في مراكز الدراسات البريطانية، وتطوير مهارتهم الكروية.

كما قدمت الدورة للاعبين فرصة فريدة تضمنت معايشة لحياة لاعب كرة القدم المحترف. وعلى نفس الصعيد، قام المجلس الثقافي البريطاني والجمعية العالمية للغات Eaquals -والتي تهدف إلى ضمان جودة تعليم اللغة في جميع أنحاء العالم-باعتماد المناهج المقدمة للمتدربين.

من جانبها، أكدت مالو كالوزا الرئيس التنفيذي لشركة كيونت على إيمان الشركة الراسخ بالدور الفعال للرياضة في تمكين الشباب، وقالت: "تتشابه الرياضة مع البيع المباشر كونهما يعملان على تعزيز العمل الجماعي والأداء المتميز".

وأضافت: "يأتي تشجيع وتطوير المواهب وتمكين الشباب على رأس أولويات الشركة في جميع أنحاء العالم. ولذلك، فنحن نفخر برعاية كيونت لواحداً من أكبر النوادي العالمية -نادي مانشستر سيتي الإنجليزي-وهو ما يمثل خطوة فعالة تعكس دورنا في تعزيز الاهتمام بالرياضة ولا سيما كرة القدم، خاصةً لما لها من أثر ملموس في بناء مجتمعات أفضل، والعمل على تعزيز روح الفريق، بالإضافة إلى العمل الجاد".

الجدير بالذكر أن شركة كيونت، هي الراعي الرسمي لكأس الأمم الأفريقية لدوري أبطال أفريقيا توتال وكأس الكونفدرالية توتال وكأس السوبر الأفريقي توتال. وتواصل شركة كيونت تعزيز تواجدها في جميع أنحاء القارة، حيث توفر فرصًا ريادية للمشاريع وتعمل على تمكين رواد الاعمال بشكل إيجابي.

كما تلتزم كيونت بالإضافة الى الشراكات الرياضية، بمسئوليتها الاجتماعية بشكل هادف ومستدام حول العالم، حيث حصلت الشركة في نوفمبر 2018 على جائزة CSR للتجارة الإلكترونية للعام من مركز المسؤولية الاجتماعية للشركات في غرب إفريقيا " Centre for Corporate Social Responsibility "West Africa.