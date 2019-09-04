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    برلماني: 1.3 مليون زائر لمعرض توت عنخ أمون بباريس إنجاز تاريخي

    11:40 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    برلماني: 1.3 مليون زائر لمعرض توت عنخ أمون بباريس إنجاز تاريخي

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تسجيل معرض توت عنخ أمون المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس مليون و371 ألفا و476 زائرا إنجاز تاريخي.

    وأضاف صدقي، في بيان اليوم، لأنه لم يسبق لأي حدث ثقافي تسجيل هذا الرقم القياسي الكبير، مشيرا إلى أن هذا ترويج للسياحة.

    وطالب "صدقي"، باستغلال مثل هذه الأحداث المهمة والإيجابية لجذب السياحة الأوروبية والعالمية لمصر، معربا عن ثقته في أن يكون للحدث مردود إيجابي على حركة السياحة الفرنسية والأوروبية الوافدة إلى مصر.​

    مجلس النواب معرض توت عنخ أمون عمرو صدقي باريس

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