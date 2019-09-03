الأوقاف تؤكد أهمية العمل على تنمية حوار الحضارات لصالح الإنسانية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف أن الإسلام دين الرحمة والإنسانية، مبرزة أهمية العمل على تنمية حوار الحضارات والثقافات لصالح الإنسانية جمعاء، وإحلال لغة الحوار والتعايش السلمي بين الناس جميعًا محل العنف والكراهية والعداء.

جاء ذلك خلال استقبال مسؤولي الوزارة اليوم الثلاثاء، وفدا صينيا يضم جانج يي تيونج نائب رئيس جمعية الصين للصداقة الخارجية بالصين، ولياولي تشيانج سفير الصين بالقاهرة، وجاو تي شيان مساعد السفير الصيني؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين وزارة الأوقاف والجمعية، والاستفادة من خبرة الأوقاف في الحوار الحضاري والثقافي بين الأمم والشعوب.

واطلع الوفد الصيني على إصدارات الأوقاف العربية والمترجمة ودورها في نشر الصورة الحضارية السمحة للإسلام وترسيخ ثقافة الحوار، وأحدث إصدارات الأوقاف المترجمة باللغة الصينية.

وأشاد الوفد الصيني بمكانة مصر وريادتها في العالم الإسلامي، وبدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.