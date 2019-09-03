اجتماع رئيس الحكومة وتصريحات النائب العام.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تنوعت اهتمامات صحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، وتناولت العديد من الموضوعات التي غلب عليها الطابع المحلي.

وجاء في مقدمتها اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء لبحث إجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، فيما احتل انفراد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتصريحات مع النائب العام المستشار نبيل صادق الصفحات الأولى بالصحف.

وقد أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت عنوان "إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي" قالت "الأهرام" إن الدكتور مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب.

وأشارت الصحيفة إلى مناقشة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في القطاعات كافة، في الاجتماع الذي حضره الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وأبرزت الصحف الحوار الذي انفردت به وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مع النائب العام المستشار نبيل صادق، وتحت عنوان " النائب العام: تسليم خلية الإخوان لمصر تطبيقا للاتفاقيات مع الكويت" أشارت جريدة الأهرام إلى تأكيد المستشار صادق عدم وجود أي ارتباط بين مذكرة التفاهم بشأن التعاون القضائي مع الكويت وبين تسليم أفراد خلية الكويت التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تم تسليمها لمصر أخيرا، وإشارته إلى أن التسليم تم طبقا للاتفاقيات الأمنية بين الجانبين.

أما جريدة الأخبار وتحت عنوان "النائب العام: دورنا فاعل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" تناولت تأكيد النائب العام بأن دور رجال النيابة العامة من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة محوري وفاعل باعتبار النيابة العامة هي الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.

فيما سلطت الجمهورية الضوء على الانفراد كذلك "تحت عنوان" المستشار نبيل صادق :دور فاعل للنيابة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

​