نتيجة المتقدمين للالتحاق بـ"الضبعة النووية".. أبرز أخبار الثلاثاء المتوقعة

(مصراوي):

ينشر "مصراوي" أجندة بعدد من الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء:

- تبدأ أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة بالعاصمة البيلاروسية منسك، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في البلدين.

- توقع جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للتسامح والسلام ، مذكرة تفاهم ، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

- يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالتعاون مع مؤسسة (صناع الخير) للتنمية، مبادرة (عنيك في عنينا) لمكافحة مسببات العمى.

- يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى بغداد في زيارة للعراق يلتقي خلالها كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

- يعقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال مؤتمرًا صحفيًا بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للإعلان عن افتتاح 15 مركزا تكنولوجيا بديوان عام محافظة القاهرة.

- يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ومسؤولي وزارة الخارجية، وقيادات قوى إعلان "الحرية والتغيير".

- يعقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع وزير خارجية غينيا كونكري ممادى تورية، ويستقبل منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف.

- تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة.

- تبدأ في مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا أعمال المنتدي السنوي الرابع "جسور لأجل المدن".

​