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رئيس الوزراء يزور مصنعا لإنتاج الخميرة في بني سويف باستثمارات 152 مليون دولار

04:28 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
رئيس الوزراء يزور مصنعا لإنتاج الخميرة في بني سويف باستثمارات 152 مليون دولار

الدكتور مصطفى مدبولي

بني سويف- أ ش أ:

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، مجمع (انجل بيست) الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، المختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف.

كما تفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المشروع، واستمع إلى شرح حول المجمع الصناعي، حيث تمت الإشارة إلى أن المجمع تم تنفيذه على مساحة حوالي 90 ألف م2، باستثمارات تصل لنحو 152 مليون دولار، ويعمل به نحو 700 عامل، معظمهم من العمالة المصرية المدربة، ونسبة 90% منهم من بني سويف.

وأضاف مسئولو المصنع أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي تصل إلى نحو 24 ألف طن سنوياً، من الخميرة الجافة ومستخلص الخميرة (مكسبات الطعم)، ويتم تصدير حوالي نسبة 85% من المنتج لعدد 168 دولة على مستوى العالم، وتبحث الشركة زيادة استثماراتها في مصر واستكمال التوسعات الجارية بالمصنع وزيادة طاقته الإنتاجية، حيثُ من المُقرر أن يصل عدد العمالة بالمصنع إلى نحو ألف عامل، وهو ما رحب به رئيس الوزراء.​

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بني سويف الاستثمار

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