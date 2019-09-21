"الآثار": 3 شركات وطنية تتولى نقل مركب "خوفو" للمتحف الكبير

الجيزة - أ ش أ:

قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إنه يجري حاليا إجراء الدراسات لنقل مركب خوفو الأولى من موقعها الحالي بمنطقة أهرامات الجيزة إلى قاعة مخصصة لمراكب خوفو بالمتحف، موضحا أن هناك ٣ شركات وطنية ستتولى عملية نقل المركب.

وأضاف مفتاح - في تصريحات اليوم السبت - أنه جارٍ كذلك تصميم المبنى الخاص بالمراكب بالمتحف للانتهاء منه بالتوازي مع عملية نقل المركب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ٩٠% من عملية رفع الأخشاب الخاصة بمركب خوفو الثانية والتي سيتم وضعها مع مركب خوفو الأولى بالمتحف الكبير.

من ناحية أخرى، كشف المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير عن توصله إلى أن الملكة حتشبسوت شيدت أضخم مسلة في العالم وذلك بناء على دراسة وحسابات هندسية أجراها.

وقال إنه بحسبة هندسية تم مقارنتها بمسلة رمسيس الثاني، وجدنا أن ارتفاعها بلغ ٣٥ مترا ، ووزنها يتجاوز ٤٥٠ طنا، وسيتم إجراء درسة علمية لتوثيق تلك النتائج، مؤكدا أنه بذلك تصبح مسلة حتشبسوت أضخم مسلة في التاريخ شيدت أمام معبد.