التنمية المحلية تفتتح معرض "العودة للمدارس" لمدة أسبوعين

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية، ورئيس الديوان العام للوزارة، نيابة عن الوزير، اليوم الاثنين، معرض (العودة للمدارس) والذي تنظمه الوزارة اعتبارًا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوعين، ويتضمن جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس وزي مدرسي وأحذية وجميع الأدوات المكتبية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب لا تقل عن 35% ويضم المعرض منتجات 5 شركات في مجال الأدوات الكتابية والزي المدرسي.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، الاثنين، أن المعرض يأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن محدودي الدخل وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء الاستعدادات لبدء العام الدراسي وتوفير كافة احتياجات المواطن بأسعار تنافسية.

وأوضح الوزير، أن المعرض يشارك فيه شباب المبادرات بالمحافظات والتي استطاعت التواصل مع الغرف التجارية بمحافظاتهم للحصول على المنتجات بأسعار الجملة وتخفيضات كبيرة وتقليل هامش الربح لمساندة المواطنين، مضيفًا أن الوزارة تهتم بالتواصل مع الشباب من كافة المحافطات ومساعدتهم وبناء جسور الثقة مع المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لتنظيم معارض مستلزمات العام الدراسي لتوفير السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الشعبية بالتوازي مع المعارض المركزية في عواصم المحافظات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم تحريك الأسعار خلال فترة المعرض.

وأبدى عدد من المواطنين تقديرهم للمعرض الذي نظمته الوزارة والذي يضم منتجات مبادرات الشباب في المحافظات بعد التأكد من أن المعروضات تقل في أسعارها بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالسوق.

وأكد المهندس وليد سليمان، رئيس مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة، أحد المشاركين بالمعرض، أن مبادرة "أهل الخير من أهالينا" انطلقت من محافظة كفرالشيخ حيث تنفيذها في 410 قرية خلال سنة في محافظة كفرالشيخ، وأنه تم تطبيق المبادرة في محافظة القاهرة وهي ثاني محافظة بهدف تخفيف العبء على المواطن في مجالات دعم السلع وتوفير مستلزمات المدارس بفارق أسعار من 35 إلى 40%.

​وأوضح محمود أنيس، صاحب شركة وادي الريان، أحد المشاركين بالمعرض، أنه يتم بيع المنتجات داخل المعرض بسعر الجملة وهناك جودة عالية في المنتجات.