3 إجراءات من "السكة الحديد" لسد العجز في الوظائف الحرجة

كتب - أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية، عن اتخاذ الهيئة 3 إجراءات لسد العجز في الوظائف الحرجة.

وأضاف حسين في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الهيئة بدأت في تعديل اللائحة الطبية للوظائف الحرجة، بعدما كان يحال عدد كبير من قائدي القطارات والمساعدين وصرافي التذاكر ومشرفي القطارات، إلى أعمال إدارية وكتابية، وهو ما أدى لوجود عجز كبير في تلك الوظائف.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه تم تعديل وظائف المحالين من التشريك، إلى وظائف حرجة أقل في المسئولية، وبدلًا من التحويل إلى وظيفة إدارية، يحول إلى مساعد مشرف قطار أو صرف التذاكر أو كمسري باب.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد للموارد البشرية، أن الإجراء الثاني يتمثل في تحويل العاملين بالأمن الإداري إلى مساعدين بالوظائف الحرجة، مؤكدًا أن تلك الإجرءات تقلل العجز بالوظائف الحرجة بنسبة 50 إلى 60%.​