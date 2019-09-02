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انخفاض الرطوبة واستقرار الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الاثنين

08:01 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
انخفاض الرطوبة واستقرار الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الاثنين

طقس معتدل

كتب - أسامة عبدالكريم:

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة، اليوم الاثنين، وعلى مدار الأسبوع الجاري.

وقال عبدالعال في تصريحات لـ"مصراوي"، إن درجات الحرارة تتراوح ما بين 33 : 35 درجة على القاهرة، بينما تصل درجات الحرارة على شمال الصعيد إلى 36 : 38 درجة، فيما تسجل في محافظات جنوب الصعيد 40 درجة.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، أن الحالة الجوية تشهد انخفاض في درجات الرطوبة من 5 إلى 10%، لتصل نسبة الرطوبة 75%، مضيفًا أن الشبورة المائية ستكون خلال فترات الصباح على الطرق الزراعية.

ولفت إلى أن حركة الرياح تنشط على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.​

أحمد عبدالعال استقرار درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل

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