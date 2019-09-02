"نادي وحمام سباحة".. الإسكان: تسليم أول شقق بـ"جنة" نهاية سبتمبر (صور)

كتب - محمد عبدالناصر:

أصبح مشروع "جنة" للإسكان الفاخر، المشروع السكني الأكبر والأفضل الذي تنفذه المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة، لما يضمه من مميزات وخدمات، حيث ظهر المشروع بشكل جيد من حيث الأماكن، واللاند سكيب، وجودة التشطيبات المستخدمة في الوحدات السكنية، وحمامات السباحة.

"مصراوي" أجرى جولة ميدانية في مشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر، تضمنت مراحل المشروع الموجودة بالمدينة، والتي تتواجد في منطقة التوسعات الشمالية بجوار أرض جامعة القاهرة.

المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر قال لـ"مصراوي"، إن مشروع جنة للإسكان الفاخر يتكون من 280 عمارة عبارة عن 6720 شقة كاملة التشطيبات، لافتًا إلى أن استثمارات المشروع وصلت لـ500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن نسبة التنفيذ وصلت لـ85%، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع حوالي 112 عمارة بواقع 2688 شقة بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترًا.

وأضاف الشربيني، أن الجهاز سيبدأ تسليم الوحدات للحاجزين نهاية الشهر الجاري، على أن تستمر عمليات التسليم تباعًا حتى منتصف 2020، في ضوء خطة التنفيذ للمشروع.

وأوضح أنه لا يوجد أي تغيير في المشروع عن ما تم إعلانه في كراسة شروط الحجز، حيث تضم العمارات أسانسير بجانب السور الخرساني وكافة الخدمات المتفق عليها مع الحاجزين.

وأكد رئيس الجهاز، أن المشروع يضم مسطح مائي مثل حمام السباحة ولكن ليس بنفس العمق، حفاظًا على حياة الحاجزين وأطفالهم، كما يوجد برجوالات خشبية، ونادي رياضي "كلوب هوس" ومساحات خضراء كبيرة.

وتابع: "يضم المشروع أيضًا سوقًا تجارية لخدمة الحاجزين، ومساحات كبيرة لانتظار السيارات".

وتم طرح وحدات المشروع في مدينة 6 أكتوبر، شهر أكتوبر الماضي، ووصل سعر المتر فيه إلى 8520 جنيهًا، أي أن الوحدة الـ115 مترًا وصل سعرها إلى 999 ألفًا، والوحدة الـ130 مترًا وصل سعرها إلى مليون جنيه و174 ألفًا، بينما وصل سعر الوحدة الـ150 مترًا إلى مليون جنيه و329 ألفًا.​